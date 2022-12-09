Orhan Gencebay’ın Eşi Sevim Emre Kimdir? Sevim Emre Kaç Yaşındadır? Sevim Emre Ne İşle Meşgul?
Arabesk müziğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ile 1978 yılında nikah masasına oturan Sevim Emre, geçtiğimiz gün objektiflere oldukça ilginç sözlerle takıldı. Eşi Orhan Gencebay ile yemek yediği mekandan evine gitmek için dışarı çıkan Sevim Emre ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Arabesk müziğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ile 1978 yılında nikah masasına oturan Sevim Emre, geçtiğimiz gün objektiflere oldukça ilginç sözlerle takıldı. Eşi Orhan Gencebay ile yemek yediği mekandan evine gitmek için dışarı çıkan Sevim Emre, yanına yaklaşan kadını görünce bir hayli sinirlendi. Geçtiğimiz gece yaşanan bu olay sonrası Sevim Emre’nin ne iş yaptığı merak konusu oldu! Peki, Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre kimdir? Sevim Emre kaç yaşındadır? Sevim Emre ne işle meşgul? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 12:27 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.