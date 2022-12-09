Orhan Gencebay’ın Eşi Sevim Emre Kimdir? Sevim Emre Kaç Yaşındadır? Sevim Emre Ne İşle Meşgul?

Arabesk müziğinin akla gelen ilk isimlerinden biri olan Orhan Gencebay ile 1978 yılında nikah masasına oturan Sevim Emre, geçtiğimiz gün objektiflere oldukça ilginç sözlerle takıldı. Eşi Orhan Gencebay ile yemek yediği mekandan evine gitmek için dışarı çıkan Sevim Emre, yanına yaklaşan kadını görünce bir hayli sinirlendi. Geçtiğimiz gece yaşanan bu olay sonrası Sevim Emre’nin ne iş yaptığı merak konusu oldu! Peki, Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre kimdir? Sevim Emre kaç yaşındadır? Sevim Emre ne işle meşgul? İşte, detaylar…

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