Hande Erçel’in Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı! O İsimle Gelin – Görümce Oldular Bile… “Çok Yakışıyorlar!” Kerem Bürsin’in Adını Bile Anmayacak…
Güzelliğiyle, duruşuyla milyonların kalbinde taht kuran Hande Erçel’in yeni aşkı tanıdık bir isim çıktı. Güzel iki oyuncu kardeşle gelin – görümce olacağı ortaya çıkan Hande Erçel, eski sevgilisi Kerem Bürsin’in bu saatten sonra adını bile anmayacak! “Çok yakışıyorlar” yorumlarını alan iki isim, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilenler…
Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le yollarını ayıran Hande Erçel, herkesi şok etmişti. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce sevgili olmuşlardı. Birlikte tatile giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dönüşte el ele görüntülenmişti. Sessiz sedasız ayrılıklarını yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde bir kafede görüntülenmişlerdi. Yaklaşık olarak 1 ay kadar aşklarına şans veren ikili, yeniden ayrılmışlardı. Şimdiyse Hande Erçel’in sevgilisi olduğu konuşulan isim herkesin tanıdığı bir isim çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.