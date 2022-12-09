Hande Erçel’in Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı! O İsimle Gelin – Görümce Oldular Bile… “Çok Yakışıyorlar!” Kerem Bürsin’in Adını Bile Anmayacak…

Kısa bir süre önce Kerem Bürsin’le yollarını ayıran Hande Erçel, herkesi şok etmişti. Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı Kerem Bürsin’le dizinin ikinci sezonu başlamadan hemen önce sevgili olmuşlardı. Birlikte tatile giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dönüşte el ele görüntülenmişti. Sessiz sedasız ayrılıklarını yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde bir kafede görüntülenmişlerdi. Yaklaşık olarak 1 ay kadar aşklarına şans veren ikili, yeniden ayrılmışlardı. Şimdiyse Hande Erçel’in sevgilisi olduğu konuşulan isim herkesin tanıdığı bir isim çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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