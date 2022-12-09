- 09 Ara 2022 - 12:57 G: 09 Ara 2022 - 12:58

Özgecan Gürel Taze Kocasını Çıldırtacak! Ceketinin Önünü Açtı, Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki... "Vay Maşallah" Yorumlar Arka Arkaya Geliyor...

Başarılı oyuncu Özgecan Gürel’in son pozu kocasını çıldırtacak. Ceketinin önünü açarak bacaklarını göstermesiyle sosyal medya ve magazin gündemini birbirine katan bu pozun ardından kısa sürede beğeni ve yorumlarda arka arkaya geldi. Peki, neler oluyor?

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Özgecan Gürel, sosyal medya ve magazin gündeminde de en çok konuşulan isimler arasında yer almayı sürdürüyor. Uzun zamandır dolu dolu aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkan Çayoğlu’yla mutlu bir evlilik sürdüren Gürel, hem özel hayatı hem de mesleki başarısıyla en merak edilen isimler arasında da ilk sıralardaki yerini korumaya devam ediyor. İşte görenlerin aklını başından alan o paylaşım ve muhteşem fiziğe dair tüm ayrıntılar!

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09 Ara 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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