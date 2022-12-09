Aile Dizisine Serenay Sarıkaya Girdi! Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Serenay Sarıkaya Hangi Dizilerde Oynadı?
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, Show TV ekranlarından yayınlanması beklenen Aile isimli dizinin başrolünü iddialara göre Özge Özpirinçci’den kaptı. Bu iddia üzerine tüm televizyon seyircisi Serenay Sarıkaya’yı mercek altına almışken; ünlü oyuncudan gelecek olan açıklama beklenmeye başlandı. İşte Serenay Sarıkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, Show TV ekranlarından yayınlanması beklenen Aile isimli dizinin başrolünü iddialara göre Özge Özpirinçci’den kaptı. Bu iddia üzerine tüm televizyon seyircisi Serenay Sarıkaya’yı mercek altına almışken; ünlü oyuncudan gelecek olan açıklama beklenmeye başlandı. Peki, Aile dizisine Serenay Sarıkaya mı girdi? Serenay Sarıkaya kimdir, kaç yaşındadır? Serenay Sarıkaya hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 12:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.