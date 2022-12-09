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09 Ara 2022 - 12:58

Aile Dizisine Serenay Sarıkaya Girdi! Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Serenay Sarıkaya Hangi Dizilerde Oynadı?

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya, Show TV ekranlarından yayınlanması beklenen Aile isimli dizinin başrolünü iddialara göre Özge Özpirinçci’den kaptı. Bu iddia üzerine tüm televizyon seyircisi Serenay Sarıkaya’yı mercek altına almışken; ünlü oyuncudan gelecek olan açıklama beklenmeye başlandı. İşte Serenay Sarıkaya ile ilgili merak edilen tüm detaylar...