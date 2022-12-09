Çöp Adam Dizisi Mide Bulandırmaya Devam Ediyor! Önce Çıplak Küvet Sahnesi Sonra Hizmetçi Soyunması… Neler Oluyor?
Ekranların yeni dizisi olan Çöp Adam, reyting yarışına hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz çarşamba itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çöp Adam dizisi, bu hafta ikinci bölümü ile Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan küvet sahnesi ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Çöp Adam dizisinde bu kez ‘hizmetçi’ sahnesi olay yarattı. İşte Çöp Adam dizisinden son detaylar...
Ekranların yeni dizisi olan Çöp Adam, reyting yarışına hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz çarşamba itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çöp Adam dizisi, bu hafta ikinci bölümü ile Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan küvet sahnesi ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Çöp Adam dizisinde bu kez ‘hizmetçi’ sahnesi olay yarattı. Peki, Çöp Adam dizisinde neler oluyor? Çöp Adam dizisinin son bölümünde ne oldu? Çöp Adam dizisi hizmetçi olayı ne? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 13:03 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.