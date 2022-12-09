Çöp Adam Dizisinde Küvet ve Hizmetçi Fantezisi Gündem Oldu! Seyirci İsyan Etti! Hizmetçinin Soyunması Sabrı Taşırdı… Neler Oluyor?

Ekranların yeni dizisi olan Çöp Adam, reyting yarışına hızlı bir giriş yaptı. Geçtiğimiz çarşamba itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Çöp Adam dizisi, bu hafta ikinci bölümü ile Star TV ekranlarındaki yerini aldı. Geçtiğimiz hafta tartışmalara neden olan küvet sahnesi ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Çöp Adam dizisinde bu kez ‘hizmetçi’ sahnesi olay yarattı. Peki, Çöp Adam dizisinde neler oluyor? Çöp Adam dizisinin son bölümünde ne oldu? Çöp Adam dizisi hizmetçi olayı ne? İşte, detaylar…

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