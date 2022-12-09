Pınar Deniz Olayı İbrahim Tatlıses’e Bile Sıçradı! Öyle Bir Dalga Konusu Oldu Ki, Ağızlar Açık Kalmıştı… Tatlıses Damgayı Vurdu!

Geçtiğimiz pazar düzenlenen 48. Altın Kelebek Ödül Töreni bitti, ancak yankıları bitmedi! 48. Altın Kelebek Ödül Töreni’nden ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ile ayrılan Yargı dizisinin Ceylin’i ünlü oyuncu Pınar Deniz, ödül aldığı esnada yaptığı konuşma ile pek çok sosyal medya kullanıcısı ve meslektaşından eleştiri almaya başladı. Pınar Deniz’in konuşması ile ilgili son açıklama İbrahim Tatlıses’ten geldi. Peki, Pınar Deniz ne konuşması yaptı? Pınar Deniz’in konuşması neden eleştirildi? İbrahim Tatlıses, Pınar Deniz için ne söyledi? İşte, detaylar…

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