Özlem Ada Şahin ve Berkay’ın Zenginliği Başlarına Bela Oldu! 9 Odalı, Havuzlu, Kocaman Eve Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…

Ünlü şarkıcı Berkay ile 2016 yılında nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, şimdilerde ev taşıma telaşı ile gündeme gelmeye başladı. Ev değişikliğine gittiği öğrenilen Özlem Ada Şahin ve Berkay çiftinin yeni evine ilginç yorumlar geldi. Büyük evini neden değiştirdiğini açıklayan Özlem Ada Şahin’e sosyal medya kullanıcıları ise, beklendiği gibi cevaplar verdi! Peki, Özlem Ada Şahin ve Berkay taşındı mı? Özlem Ada Şahin ve Berkay çifti nereye taşındı? Özlem Ada Şahin taşınma ile ilgili olarak ne söyledi? İşte, detaylar…

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