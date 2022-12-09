Özlem Ada Şahin ve Berkay’ın Zenginliği Başlarına Bela Oldu! 9 Odalı, Havuzlu, Kocaman Eve Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…
Ünlü şarkıcı Berkay ile 2016 yılında nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, şimdilerde ev taşıma telaşı ile gündeme gelmeye başladı. Ev değişikliğine gittiği öğrenilen Özlem Ada Şahin ve Berkay çiftinin yeni evine ilginç yorumlar geldi. Büyük evini neden değiştirdiğini açıklayan Özlem Ada Şahin’e sosyal medya kullanıcıları ise, beklendiği gibi cevaplar verdi! İşte detaylar...
Ünlü şarkıcı Berkay ile 2016 yılında nikah masasına oturan Özlem Ada Şahin, şimdilerde ev taşıma telaşı ile gündeme gelmeye başladı. Ev değişikliğine gittiği öğrenilen Özlem Ada Şahin ve Berkay çiftinin yeni evine ilginç yorumlar geldi. Büyük evini neden değiştirdiğini açıklayan Özlem Ada Şahin’e sosyal medya kullanıcıları ise, beklendiği gibi cevaplar verdi! Peki, Özlem Ada Şahin ve Berkay taşındı mı? Özlem Ada Şahin ve Berkay çifti nereye taşındı? Özlem Ada Şahin taşınma ile ilgili olarak ne söyledi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
09 Ara 2022 - 13:12 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.