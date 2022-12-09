- 09 Ara 2022 - 13:20 G: 09 Ara 2022 - 13:23

Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Kardeşiyle Şoktan Şoka Soktu! “Senden Daha Yakışıklı!” Tek Benzeyen Yanları Kaşları! Neler Oluyor?

Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini korumayı sürdüren Yalı Çapkını dizisi, bu akşam seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmak için geri sayıma geçti. Her bölümünde reytinglerini biraz daha artırmayı sürdüren ve zirveyi kimseye bırakmayan Yalı Çapkını dizisi, özellikle başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in oyunculuk performansı ile çok sık konuşulmaya başladı. İşte detaylar...

Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini korumayı sürdüren Yalı Çapkını dizisi, bu akşam seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmak için geri sayıma geçti. Her bölümünde reytinglerini biraz daha artırmayı sürdüren ve zirveyi kimseye bırakmayan Yalı Çapkını dizisi, özellikle başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in oyunculuk performansı ile çok sık konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz gün Yalı Çapkını dizisinin setinde kardeşini ağırlayan Mert Ramazan Demir’in kardeşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Mert Ramazan Demir’in kaç kardeşi var? Mert Ramazan Demir kardeşi kim, ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

09 Ara 2022 - 13:20 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çöp Adam Dizisi Mide Bulandırmaya Devam Ediyor! Önce Çıplak Küvet Sahnesi Sonra Hizmetçi Soyunması… Neler Oluyor? mask
Çöp Adam Dizisi Mide Bulandırmaya Devam Ediyor! Önce Çıplak Küvet Sahnesi Sonra Hizmetçi Soyunması… Neler Oluyor?
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Somer'e Resti Çekti! Türkan, Son Sözünü Söyledi … Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı sırları çözdü! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Somer'e Resti Çekti! Türkan, Son Sözünü Söyledi … Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanı sırları çözdü!
Tuzak Dizisine Final Mi Gidiyor? Acun Ilıcalı’dan Yer Gök İnletecek Açıklama Geldi! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ters Köşe Olacaksınız! “Yok Artık!” mask
Tuzak Dizisine Final Mi Gidiyor? Acun Ilıcalı’dan Yer Gök İnletecek Açıklama Geldi! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Ters Köşe Olacaksınız! “Yok Artık!”
Kısmetse Olur’da Yüzleri Kıpkırmızı Eden Soru! Cinsellik Var Mı?... Öyle Bir Yanıt Geldi Ki, Herkes Şok! Program Sansürsüz Yayınlanacak! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur’da Yüzleri Kıpkırmızı Eden Soru! Cinsellik Var Mı?... Öyle Bir Yanıt Geldi Ki, Herkes Şok! Program Sansürsüz Yayınlanacak! Neler Oluyor?
Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor… mask
Behzat Ç. Yıllar Sonra Geri Döndü! Başrol İstemeye İstemeye Çekmişti; Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Bu İlk Kez Yaşanıyor…
Balkan Ninnisi Dizisi 20.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 8 Aralık 2022 Balkan Ninnisi 20.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Balkan Ninnisi Dizisi 20.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 8 Aralık 2022 Balkan Ninnisi 20.Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 60.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 8 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 61. Bölüm Fragmanı mask
Camdaki Kız Dizisi 60.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 8 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 61. Bölüm Fragmanı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 21. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 8 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. Bölüm Fragmanı mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 21. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 8 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 22. Bölüm Fragmanı
Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 7 Aralık 2022 Star TV Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm Fragmanı... mask
Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 7 Aralık 2022 Star TV Çöp Adam Dizisi 2. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Çöp Adam Dizisi 3. Bölüm Fragmanı...
Bir Peri Masalı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 7 Aralık 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Peri Masalı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 7 Aralık 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özlem Ada Şahin ve Berkay’ın Zenginliği Başlarına Bela Oldu! 9 Odalı, Havuzlu, Kocaman Eve Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… mask
Özlem Ada Şahin ve Berkay’ın Zenginliği Başlarına Bela Oldu! 9 Odalı, Havuzlu, Kocaman Eve Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…
Pınar Deniz Olayı İbrahim Tatlıses’e Bile Sıçradı! Öyle Bir Dalga Konusu Oldu Ki, Ağızlar Açık Kalmıştı… Tatlıses Damgayı Vurdu! mask
Pınar Deniz Olayı İbrahim Tatlıses’e Bile Sıçradı! Öyle Bir Dalga Konusu Oldu Ki, Ağızlar Açık Kalmıştı… Tatlıses Damgayı Vurdu!
Çöp Adam Dizisi Mide Bulandırmaya Devam Ediyor! Önce Çıplak Küvet Sahnesi Sonra Hizmetçi Soyunması… Neler Oluyor? mask
Çöp Adam Dizisi Mide Bulandırmaya Devam Ediyor! Önce Çıplak Küvet Sahnesi Sonra Hizmetçi Soyunması… Neler Oluyor?
Aile Dizisine Serenay Sarıkaya Girdi! Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Serenay Sarıkaya Hangi Dizilerde Oynadı? mask
Aile Dizisine Serenay Sarıkaya Girdi! Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Serenay Sarıkaya Hangi Dizilerde Oynadı?
Özgecan Gürel Taze Kocasını Çıldırtacak! Ceketinin Önünü Açtı, Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki... "Vay Maşallah" Yorumlar Arka Arkaya Geliyor... mask
Özgecan Gürel Taze Kocasını Çıldırtacak! Ceketinin Önünü Açtı, Bacaklarını Öyle Bir Gösterdi Ki... "Vay Maşallah" Yorumlar Arka Arkaya Geliyor...
Hande Erçel’in Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı! O İsimle Gelin – Görümce Oldular Bile… “Çok Yakışıyorlar!” Kerem Bürsin’in Adını Bile Anmayacak… mask
Hande Erçel’in Yeni Aşkı Tanıdık Çıktı! O İsimle Gelin – Görümce Oldular Bile… “Çok Yakışıyorlar!” Kerem Bürsin’in Adını Bile Anmayacak…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL