Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir'in Kardeşiyle Şoktan Şoka Soktu! “Senden Daha Yakışıklı!” Tek Benzeyen Yanları Kaşları! Neler Oluyor?
Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini korumayı sürdüren Yalı Çapkını dizisi, bu akşam seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmak için geri sayıma geçti. Her bölümünde reytinglerini biraz daha artırmayı sürdüren ve zirveyi kimseye bırakmayan Yalı Çapkını dizisi, özellikle başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in oyunculuk performansı ile çok sık konuşulmaya başladı. İşte detaylar...
Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini korumayı sürdüren Yalı Çapkını dizisi, bu akşam seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmak için geri sayıma geçti. Her bölümünde reytinglerini biraz daha artırmayı sürdüren ve zirveyi kimseye bırakmayan Yalı Çapkını dizisi, özellikle başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in oyunculuk performansı ile çok sık konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz gün Yalı Çapkını dizisinin setinde kardeşini ağırlayan Mert Ramazan Demir’in kardeşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Mert Ramazan Demir’in kaç kardeşi var? Mert Ramazan Demir kardeşi kim, ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
11 Ara 2022 - 22:37 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.