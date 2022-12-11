- 11 Ara 2022 - 22:37 G: 11 Ara 2022 - 22:38

Yalı Çapkını Dizisinin Ferit’i Mert Ramazan Demir'in Kardeşiyle Şoktan Şoka Soktu! “Senden Daha Yakışıklı!” Tek Benzeyen Yanları Kaşları! Neler Oluyor?

Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini korumayı sürdüren Yalı Çapkını dizisi, bu akşam seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmak için geri sayıma geçti. Her bölümünde reytinglerini biraz daha artırmayı sürdüren ve zirveyi kimseye bırakmayan Yalı Çapkını dizisi, özellikle başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in oyunculuk performansı ile çok sık konuşulmaya başladı. İşte detaylar...

Şimdilerde ekranların en çok konuşulan yapımları arasındaki yerini korumayı sürdüren Yalı Çapkını dizisi, bu akşam seyirci karşısına yeni bölümü ile çıkmak için geri sayıma geçti. Her bölümünde reytinglerini biraz daha artırmayı sürdüren ve zirveyi kimseye bırakmayan Yalı Çapkını dizisi, özellikle başrol oyuncusu Mert Ramazan Demir’in oyunculuk performansı ile çok sık konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz gün Yalı Çapkını dizisinin setinde kardeşini ağırlayan Mert Ramazan Demir’in kardeşinin kim olduğunu görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, Mert Ramazan Demir’in kaç kardeşi var? Mert Ramazan Demir kardeşi kim, ne iş yapıyor, ünlü mü? İşte, detaylar…

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11 Ara 2022 - 22:37 - Dizi Haberleri

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