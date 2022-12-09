- 09 Ara 2022 - 13:22 G: 09 Ara 2022 - 13:26

Tarım Kredi Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağına Bomba İndirimi Yaptı! 160 TL Değil, 150 TL Hiç Değil! Neler Oluyor?

Türkiye’nin en uygun alışverişini sağlayan kooperatif marketi Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yeni bir indirim dönemi daha başladı. Aralık ayı indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle ayçiçek yağında gerçekleştirdiği indirim ile herkesi şaşırttı. İşte Tarım Kredi Market ve Ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili son detaylar...

Türkiye’nin en uygun alışverişini sağlayan kooperatif marketi Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yeni bir indirim dönemi daha başladı. Aralık ayı indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle ayçiçek yağında gerçekleştirdiği indirim ile herkesi şaşırttı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri arasında peynir ve et gibi temel ihtiyaç ürünleri de yer aldı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu ayki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, et, peynir, süt ne kadar, kaç TL? İşte 1-15 Aralık 2022 Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri…

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09 Ara 2022 - 13:22 - Gündem

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Tarım Kredi Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağına Bomba İndirimi Yaptı! 160 TL Değil, 150 TL Hiç Değil! Neler Oluyor? mask
Tarım Kredi Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağına Bomba İndirimi Yaptı! 160 TL Değil, 150 TL Hiç Değil! Neler Oluyor?
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