Tarım Kredi Market’ten 5 Litrelik Ayçiçek Yağına Bomba İndirimi Yaptı! 160 TL Değil, 150 TL Hiç Değil! Neler Oluyor?
Türkiye’nin en uygun alışverişini sağlayan kooperatif marketi Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yeni bir indirim dönemi daha başladı. Aralık ayı indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle ayçiçek yağında gerçekleştirdiği indirim ile herkesi şaşırttı. İşte Tarım Kredi Market ve Ayçiçek yağı fiyatları ile ilgili son detaylar...
Türkiye’nin en uygun alışverişini sağlayan kooperatif marketi Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yeni bir indirim dönemi daha başladı. Aralık ayı indirim kataloğunu yayınlayan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, özellikle ayçiçek yağında gerçekleştirdiği indirim ile herkesi şaşırttı. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri arasında peynir ve et gibi temel ihtiyaç ürünleri de yer aldı. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu ayki indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı, et, peynir, süt ne kadar, kaç TL? İşte 1-15 Aralık 2022 Tarım Kredi Kooperatifi marketleri indirimleri…
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09 Ara 2022 - 13:22 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.