- 11 Ara 2022 - 00:04

Özge Özpirinçci'den Üzen Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı...

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Özge Özpirinçci, hamileliğinin ardından setlere hızlı bir geri dönüş yapmış ve dijital diziler dünyasına adım atmıştı. Şimdilerde yeni projeleri için hazırlık içerisinde olduğu bilinen Özge Özpirinçci’den sürpriz bir ayrılık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Özge Özpirinçci, hamileliğinin ardından setlere hızlı bir geri dönüş yapmış ve dijital diziler dünyasına adım atmıştı. Şimdilerde yeni projeleri için hazırlık içerisinde olduğu bilinen Özge Özpirinçci’den sürpriz bir ayrılık açıklaması geldi. Özge Özpirinçci’den gelen ayrılık açıklaması sonrası gözler, ünlü oyuncunun şimdi nasıl bir hamle yapacağına çevrildi. Peki, Özge Özpirinçci’den gelen ayrılık haberi ne? Özge Özpirinçci Aile dizisinden ayrıldı mı? Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ayrıldı mı? İşte, detaylar…

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11 Ara 2022 - 00:04 - Magazin

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