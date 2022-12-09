Özge Özpirinçci'den Yürekleri Sızlatan Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Özge Özpirinçci, hamileliğinin ardından setlere hızlı bir geri dönüş yapmış ve dijital diziler dünyasına adım atmıştı. Şimdilerde yeni projeleri için hazırlık içerisinde olduğu bilinen Özge Özpirinçci’den sürpriz bir ayrılık açıklaması geldi. İşte detaylar...
Ekranların beğenilen isimlerinden biri olan Özge Özpirinçci, hamileliğinin ardından setlere hızlı bir geri dönüş yapmış ve dijital diziler dünyasına adım atmıştı. Şimdilerde yeni projeleri için hazırlık içerisinde olduğu bilinen Özge Özpirinçci’den sürpriz bir ayrılık açıklaması geldi. Özge Özpirinçci’den gelen ayrılık açıklaması sonrası gözler, ünlü oyuncunun şimdi nasıl bir hamle yapacağına çevrildi. Peki, Özge Özpirinçci’den gelen ayrılık haberi ne? Özge Özpirinçci Aile dizisinden ayrıldı mı? Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk ayrıldı mı? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 22:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.