8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık’tan Haber Var! En Yakını Arkadaşından Paylaştı... Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuğu ile tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmiş olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçirdiği talihsiz kaza sonrası girdiği komada kaldı. Sağlık durumuna ilişkin zaman zaman aile yakınlarının açıklama yaptığı Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair bir açıklama da bugün geldi. Sevenlerini meraklandıran Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin gelen o açıklama sosyal medyanın hemen gündemine oturdu. Peki, Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

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