- 26 Ara 2022 - 21:57 G: 26 Ara 2022 - 22:33

8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık’tan Haber Var! En Yakını Arkadaşından Paylaştı... Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuğu ile tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmiş olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçirdiği talihsiz kaza sonrası girdiği komada kaldı. Sağlık durumuna ilişkin zaman zaman aile yakınlarının açıklama yaptığı Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair bir açıklama da bugün geldi. İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuğu ile tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmiş olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçirdiği talihsiz kaza sonrası girdiği komada kaldı. Sağlık durumuna ilişkin zaman zaman aile yakınlarının açıklama yaptığı Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair bir açıklama da bugün geldi. Sevenlerini meraklandıran Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin gelen o açıklama sosyal medyanın hemen gündemine oturdu. Peki, Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

26 Ara 2022 - 21:57 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor… mask
Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor…
Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!” mask
Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!”
Kısmetse Olur Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu; Çığlıklar Arka Arkaya Geldi… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu; Çığlıklar Arka Arkaya Geldi… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?
Cemre Baysel Külotlu Çorabını Gözlere Soktu! “Afet-i Devran!” Alevli Yorumlar Peş Peşe Geldi! Sadece 38 Dakikada Gümbürtü Yarattı… mask
Cemre Baysel Külotlu Çorabını Gözlere Soktu! “Afet-i Devran!” Alevli Yorumlar Peş Peşe Geldi! Sadece 38 Dakikada Gümbürtü Yarattı…
Masterchef’te İlk Ceketi Giyen İfşa Edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te İlk Ceketi Giyen İfşa Edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu! Neler Oluyor?
Kısmetse Olur’da Çatır Çatır Çatlatan Olay! Daha İlk Haftadan Sevgilisine Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Ne 5 Bin Lira, Ne 10 Bin Lira… mask
Kısmetse Olur’da Çatır Çatır Çatlatan Olay! Daha İlk Haftadan Sevgilisine Öyle Bir Hediye Aldı Ki… Ne 5 Bin Lira, Ne 10 Bin Lira…
Yalı Çapkını Dizisi İfşa Edildi! Utanmaz Ferit, Kovduğu Seyran’a Öyle Bir Şey Yapacak Ki… Sinirden Televizyonunuzu Paramparça Edeceksiniz! mask
Yalı Çapkını Dizisi İfşa Edildi! Utanmaz Ferit, Kovduğu Seyran’a Öyle Bir Şey Yapacak Ki… Sinirden Televizyonunuzu Paramparça Edeceksiniz!
Demet Akalın Gözlerden Özür Diletti! “Hiç Sevenin Yok Mu Senin” Bir Kişi Bile Uyarmadı; O Haliyle Instagram’ı Salladı! mask
Demet Akalın Gözlerden Özür Diletti! “Hiç Sevenin Yok Mu Senin” Bir Kişi Bile Uyarmadı; O Haliyle Instagram’ı Salladı!
Müge Anlı’da Stüdyo Buz Kesti! Tansiyon Yükseldi; “Beni Erkeklere Götürüyordu!” Fuhuş Olayı Çıldırttı, Delirtti! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı’da Stüdyo Buz Kesti! Tansiyon Yükseldi; “Beni Erkeklere Götürüyordu!” Fuhuş Olayı Çıldırttı, Delirtti! Neler Oluyor?
Seren Serengil Sırtındaki Bıçaklardan Çeyiz Seti Kurar! En Yakını, Can Dostuydu Ama Herkese Gerçek Yüzünü Gösterdi! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil Sırtındaki Bıçaklardan Çeyiz Seti Kurar! En Yakını, Can Dostuydu Ama Herkese Gerçek Yüzünü Gösterdi! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? İşte Schumacher'in Son Sağlık Durumu... mask
F1 pilotu Michael Schumacher UYANDI Mı, Komadan Çıktı Mı? Michael Schumacher Ne Zamandır Uyuyor, Şimdi Nerede? İşte Schumacher'in Son Sağlık Durumu...
Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor… mask
Hadise’nin Aşkı Olay Yarattı! Kucak Detayı Görenlerin Ağzını Yarım Metre Açık Bıraktı; Mehmet Dinçerler Hayatının En Büyük Şokunu Yaşıyor…
8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık’tan Haber Var! En Yakını Arkadaşından Paylaştı... Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!” mask
8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık’tan Haber Var! En Yakını Arkadaşından Paylaştı... Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”
Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!” mask
Yalı Çapkını Dizisi Yayından Kaldırılıyor! STAR TV Resmen Kararını Verdi; Mide Bulandıran Sahnelerden Hemen Sonra… “Yazıklar Olsun!”
Kısmetse Olur Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu; Çığlıklar Arka Arkaya Geldi… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Boğaz Boğaza Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu; Çığlıklar Arka Arkaya Geldi… Twitter, Instagram Yıkılıyor! Neler Oluyor?
Masterchef’te İlk Ceketi Giyen İfşa Edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te İlk Ceketi Giyen İfşa Edildi! Burak, Ayaz, Kıvanç, Metin ve Görkem... Somer Şef Bile Bu İsmi Beklemiyordu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL