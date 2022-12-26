8 Yıldır Komada Olan Kenan Işık’tan Haber Var! En Yakını Arkadaşından Paylaştı... Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuğu ile tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmiş olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçirdiği talihsiz kaza sonrası girdiği komada kaldı. Sağlık durumuna ilişkin zaman zaman aile yakınlarının açıklama yaptığı Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair bir açıklama da bugün geldi. İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sunuculuğu ile tüm Türkiye’nin gönlünü fethetmiş olan ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık, geçirdiği talihsiz kaza sonrası girdiği komada kaldı. Sağlık durumuna ilişkin zaman zaman aile yakınlarının açıklama yaptığı Kenan Işık’ın sağlık durumuna dair bir açıklama da bugün geldi. Sevenlerini meraklandıran Kenan Işık’ın sağlık durumuna ilişkin gelen o açıklama sosyal medyanın hemen gündemine oturdu. Peki, Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar…
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26 Ara 2022 - 21:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.