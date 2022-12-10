Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci Dekoltede Sınır Tanımıyor! Bembeyaz Teniyle Dekoltesi Olay Oldu … “Maşallah!”
Bir zamanların efsanevi dizisi Bez Bebek’in bıcırık kızı Yağmur, sınır tanımıyor. Bembeyaz teni ve sütun gibi bacaklarıyla görenlerin içini yakmaya devam ediyor. Yıllar içerisinde yaşadığı muhteşem değişimle herkesi hayrete bırakan ünlü oyuncuyu ve paylaşımlarını sizler için mercek altına aldık. İşte o yürek hoplatan pozlar!
Küçük yaşlardan itibaren kameralar karşısında farklı farklı karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci’nin son halini görenlerin yüreği yerinden oynarken son dönemlerde de sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından da paylaşımlar yapmaya devam eden ünlü oyuncu dikkatleri de üzerinde tutmayı başarıyor. Son olarak kameralara verdiği pozları dijital albümüne ekleyen Keskinci’yi sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.