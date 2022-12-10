- 10 Ara 2022 - 09:15 G: 10 Ara 2022 - 09:16

Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci Dekoltede Sınır Tanımıyor! Bembeyaz Teniyle Dekoltesi Olay Oldu … “Maşallah!”

Bir zamanların efsanevi dizisi Bez Bebek’in bıcırık kızı Yağmur, sınır tanımıyor. Bembeyaz teni ve sütun gibi bacaklarıyla görenlerin içini yakmaya devam ediyor. Yıllar içerisinde yaşadığı muhteşem değişimle herkesi hayrete bırakan ünlü oyuncuyu ve paylaşımlarını sizler için mercek altına aldık. İşte o yürek hoplatan pozlar!

Küçük yaşlardan itibaren kameralar karşısında farklı farklı karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci’nin son halini görenlerin yüreği yerinden oynarken son dönemlerde de sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından da paylaşımlar yapmaya devam eden ünlü oyuncu dikkatleri de üzerinde tutmayı başarıyor. Son olarak kameralara verdiği pozları dijital albümüne ekleyen Keskinci’yi sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

10 Ara 2022 - 09:15 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay... mask
6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay...
Kenan Işık’tan Güzel Haber Geldi Mi? 8 Yıldır Komadan Kalkamamıştı! En Yakını Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!” mask
Kenan Işık’tan Güzel Haber Geldi Mi? 8 Yıldır Komadan Kalkamamıştı! En Yakını Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”
Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Daha! Acun Ilıcalı, Merve Boluğur’dan Sonra Bunu da Yaptı… “Senin Ne İşin Var Orada?” mask
Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz Bir İsim Daha! Acun Ilıcalı, Merve Boluğur’dan Sonra Bunu da Yaptı… “Senin Ne İşin Var Orada?”
Özlem Ada Şahin ve Berkay’ın Zenginliği Başlarına Bela Oldu! 9 Odalı, Havuzlu, Kocaman Eve Öyle Bir Şey Yaptılar Ki… mask
Özlem Ada Şahin ve Berkay’ın Zenginliği Başlarına Bela Oldu! 9 Odalı, Havuzlu, Kocaman Eve Öyle Bir Şey Yaptılar Ki…
Özge Özpirinçci'den Yürekleri Sızlatan Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı... mask
Özge Özpirinçci'den Yürekleri Sızlatan Ayrılık Haberi! 1 Sene Önce Evlenip, Doğum Yapmıştı! Sevenleri Yerle Bir Oldu… Gözyaşlarına Hakim Olamadı...
Pınar Deniz Olayı İbrahim Tatlıses’e Bile Sıçradı! Öyle Bir Dalga Konusu Oldu Ki, Ağızlar Açık Kalmıştı… Tatlıses Damgayı Vurdu! mask
Pınar Deniz Olayı İbrahim Tatlıses’e Bile Sıçradı! Öyle Bir Dalga Konusu Oldu Ki, Ağızlar Açık Kalmıştı… Tatlıses Damgayı Vurdu!
Orhan Gencebay’ın Eşi Sevim Emre Kimdir? Sevim Emre Kaç Yaşındadır? Sevim Emre Ne İşle Meşgul? mask
Orhan Gencebay’ın Eşi Sevim Emre Kimdir? Sevim Emre Kaç Yaşındadır? Sevim Emre Ne İşle Meşgul?
Aile Dizisine Serenay Sarıkaya Girdi! Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Serenay Sarıkaya Hangi Dizilerde Oynadı? mask
Aile Dizisine Serenay Sarıkaya Girdi! Serenay Sarıkaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Serenay Sarıkaya Hangi Dizilerde Oynadı?
Merve Boluğur’a Boşandıktan Sonra Bir Haller Oldu! “Kraliçe Eskiye Dönünce Siz Deliye Döneceksiniz!” Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Fena Salladı… mask
Merve Boluğur’a Boşandıktan Sonra Bir Haller Oldu! “Kraliçe Eskiye Dönünce Siz Deliye Döneceksiniz!” Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Fena Salladı…
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Arsızlığı Çileden Çıkarttı! “Allah Korkun Olsaydı…” Resmen Ar Damarı Çatladı; Evli, Barklı Kadının… mask
Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Arsızlığı Çileden Çıkarttı! “Allah Korkun Olsaydı…” Resmen Ar Damarı Çatladı; Evli, Barklı Kadının…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu? Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti! mask
EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu? Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti!
Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci Dekoltede Sınır Tanımıyor! Bembeyaz Teniyle Dekoltesi Olay Oldu … “Maşallah!” mask
Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci Dekoltede Sınır Tanımıyor! Bembeyaz Teniyle Dekoltesi Olay Oldu … “Maşallah!”
6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay... mask
6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay...
Benzine Bugün Bir İndirim Daha Geldi! Seri Devam Ediyor! Fiyatlar 10 Ay Öncesine Geriledi! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 10 Aralık 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Benzine Bugün Bir İndirim Daha Geldi! Seri Devam Ediyor! Fiyatlar 10 Ay Öncesine Geriledi! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 10 Aralık 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Kenan Işık’tan Güzel Haber Geldi Mi? 8 Yıldır Komadan Kalkamamıştı! En Yakını Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!” mask
Kenan Işık’tan Güzel Haber Geldi Mi? 8 Yıldır Komadan Kalkamamıştı! En Yakını Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sevenlerin Sevgisi ve Duası! “Yok Artık!”
Çöp Adam Dizisinde Küvet ve Hizmetçi Fantezisi Gündem Oldu! Seyirci İsyan Etti! Hizmetçinin Soyunması Sabrı Taşırdı… Neler Oluyor? mask
Çöp Adam Dizisinde Küvet ve Hizmetçi Fantezisi Gündem Oldu! Seyirci İsyan Etti! Hizmetçinin Soyunması Sabrı Taşırdı… Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL