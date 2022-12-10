Bez Bebek’in Yağmur’u Asena Keskinci Dekoltede Sınır Tanımıyor! Bembeyaz Teniyle Dekoltesi Olay Oldu … “Maşallah!”

Küçük yaşlardan itibaren kameralar karşısında farklı farklı karakterlere hayat veren ünlü oyuncu Asena Keskinci’nin son halini görenlerin yüreği yerinden oynarken son dönemlerde de sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından da paylaşımlar yapmaya devam eden ünlü oyuncu dikkatleri de üzerinde tutmayı başarıyor. Son olarak kameralara verdiği pozları dijital albümüne ekleyen Keskinci’yi sizler için mercek altına aldık. Peki, neler oluyor?

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