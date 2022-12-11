Uzman Ekonomist Asgari Ücreti 2022'de Bilmişti! Yeni 2023 Yılı Asgari Ücret Tahmini Olay Oldu! Öyle Bir Rakam Verdi Ki…

Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek olan 2023 yılı yeni asgari ücret, şimdilerde tüm vatandaşların en sıcak gündemlerinden birini oluşturmaya başladı. İlk görüşmeyi geçtiğimiz gün gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için 14 Aralık 2022 tarihini işaret etmişti. Toplantı öncesi kulislerde yeni asgari ücret rakamı konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücret ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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