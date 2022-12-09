Uzman Ekonomist Bir Önceki Asgari Ücreti Bilmişti! 2023 Yılı Asgari Ücret Tahmini Olay Oldu! Öyle Bir Rakam Verdi Ki…
Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek olan 2023 yılı yeni asgari ücret, şimdilerde tüm vatandaşların en sıcak gündemlerinden birini oluşturmaya başladı. İlk görüşmeyi geçtiğimiz gün gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için 14 Aralık 2022 tarihini işaret etmişti. İşte son gelişmeler...
Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenecek olan 2023 yılı yeni asgari ücret, şimdilerde tüm vatandaşların en sıcak gündemlerinden birini oluşturmaya başladı. İlk görüşmeyi geçtiğimiz gün gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantı için 14 Aralık 2022 tarihini işaret etmişti. Toplantı öncesi kulislerde yeni asgari ücret rakamı konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücret ne kadar zam alacak? Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 asgari ücret ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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09 Ara 2022 - 21:16 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.