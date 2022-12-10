6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay...
Ekranlarda aldığı roller ile dizi seyircisinin beğenisini toparlayan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. Kız bebek beklediği öğrenilen Hazal Kaya, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi endişelendirdi. İşte Hazal Kaya'dan gelen kötü haberin detayları...
Ekranlarda aldığı roller ile dizi seyircisinin beğenisini toparlayan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. Kız bebek beklediği öğrenilen Hazal Kaya, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi endişelendirdi. Hasta olduğu öğrenilen Hazal Kaya ile kızının sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Hazal Kaya’nın nesi var, hasta mı? Hazal Kaya’nın hastalığı ne? Hazal Kaya’nın sağlık durumu nasıl, iyileşecek mi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 Ara 2022 - 09:09 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.