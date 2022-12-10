- 10 Ara 2022 - 09:09

6 Aylık Hamile Hazal Kaya’dan Kalpleri Acıtan Haber! Her Şey Yolunda Sanılıyordu Ama… Paylaşımı Sevenleri Hüngür Hüngür Ağlattı! Kocası Ali Atay...

Ekranlarda aldığı roller ile dizi seyircisinin beğenisini toparlayan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. Kız bebek beklediği öğrenilen Hazal Kaya, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi endişelendirdi. İşte Hazal Kaya'dan gelen kötü haberin detayları...

Ekranlarda aldığı roller ile dizi seyircisinin beğenisini toparlayan isimlerden biri olan ünlü oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. Kız bebek beklediği öğrenilen Hazal Kaya, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile herkesi endişelendirdi. Hasta olduğu öğrenilen Hazal Kaya ile kızının sağlık durumu ise sevenleri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Hazal Kaya’nın nesi var, hasta mı? Hazal Kaya’nın hastalığı ne? Hazal Kaya’nın sağlık durumu nasıl, iyileşecek mi? İşte, detaylar…

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10 Ara 2022 - 09:09 - Magazin

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