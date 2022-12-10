EYT’de Yaş Sınırı Kalkıyor Mu? Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti!
Erken yaşta emekliliğe takılanlara yaş sınırı müdahalesi son dakikada Bakan Bilgin tarafından yapıldı. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği konunun açıklaması 2023 yılına sayılı günler kala geldi. Peki, neler oluyor?
Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi asgari ücretten sonra hiç kuşkusuz erken yaşta emeklilik konusuydu. Milyonlarca vatandaşın merakla yakından takip ettiği süreçte yaşananlar ve yapılan açıklamalar merakla beklenirken gelişmelerde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamadaysa sürece dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.