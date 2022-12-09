EYT’de Yaş Sınırı Müdahalesi! Bakan’dan Son Dakika Açıklaması Geldi… Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor; 2023 Yılında… Canlı Yayında Açıklaması Şok Etti!

Türkiye’nin en önemli gündemlerinden birisi asgari ücretten sonra hiç kuşkusuz erken yaşta emeklilik konusuydu. Milyonlarca vatandaşın merakla yakından takip ettiği süreçte yaşananlar ve yapılan açıklamalar merakla beklenirken gelişmelerde devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklamadaysa sürece dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizin devamında. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

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