Acun Ilıcalı’nın Evliliği Ortalığı Kattı Karıştırdı! Melisa’nın Çıtır Anneye Resti Çektiği Konuşuluyordu Ama… “Kesin Şeyma Subaşı’nın İşi!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın evlendiğine dair iddialar kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Bebek beklediği için alelacele bir evlilik yapan Acun Ilıcalı’nın bu kararına tepkili olan kızı Melisa ise herkesi şok etmişti. Son görüntüleriyle ağızları açık bırakan isimlere “Kesin Şeyma Subaşı’nın işi” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Zeynep Yılmaz’la evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı’yla anılan Acun Ilıcalı, o dönemler gündemi sallamışlardı. Acun Ilıcalı çok geçmeden eşiyle boşanmış ve Şeyma Subaşı’yla yaklaşık 8 – 9 yıl süren bir aşk yaşamıştı. İlişkilerinin son bir yılını evli geçiren Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, ayrılıktan sonra aşkı başka isimlerde bulmuşlardı. Acun Ilıcalı’nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’yı Melisa’nın sevmediğine dair iddialar bulunmuştu ki, asıl bomba patladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.