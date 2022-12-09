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09 Ara 2022 - 17:14

Acun Ilıcalı’nın Evliliği Ortalığı Kattı Karıştırdı! Melisa’nın Çıtır Anneye Resti Çektiği Konuşuluyordu Ama… “Kesin Şeyma Subaşı’nın İşi!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı’nın evlendiğine dair iddialar kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Bebek beklediği için alelacele bir evlilik yapan Acun Ilıcalı’nın bu kararına tepkili olan kızı Melisa ise herkesi şok etmişti. Son görüntüleriyle ağızları açık bırakan isimlere “Kesin Şeyma Subaşı’nın işi” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…