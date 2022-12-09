- 09 Ara 2022 - 17:33 G: 09 Ara 2022 - 17:36

Camdaki Kız Dizisinde Hayri’nin Arsızlığı Çileden Çıkarttı! “Allah Korkun Olsaydı…” Resmen Ar Damarı Çatladı; Evli, Barklı Kadının…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisinde Hayri’nin arsızlığını gören seyirciler sinirden çılgına dönerken yorumlar ve ağır eleştirilerse arka arkaya geldi. Görenlerin inanmakta zorluk çektiği yeni bölüm fragmanında Nalan’ın dönüşüyse bir hayli ses getirdi. Peki, neler oluyor?

Burcu Biricik’in başrol olup Nalan karakterine hayat verdiği Camdaki Kız dizisi her Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Görenleri şaşkınlığa sürükleyen, hayretten kırk karış ağızları açık bırakan 61. Bölüm fragmanını sizler için mercek altına aldık. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar... 

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09 Ara 2022 - 17:33 Ankara- Yaşam

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