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09 Ara 2022 - 22:28

Survivor 2023 Kadrosuna Sürpriz İsim! Acun Ilıcalı, Merve Boluğur’dan Sonra Bunu da Yaptı… “Senin Ne İşin Var Orada?”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor 2023 için Acun Ilıcalı’nın herkese büyük bir şok yaşatacağı bir kez daha görüldü. Kısa bir süre önce Merve Boluğur’a teklifte bulunan Acun Ilıcalı şimdide tayt giymesiyle gündem olan Berdan Mardini’ye teklif götürdü. İşte milyonların “Senin ne işin var orada” dediği o olay…