Benzin Fiyatları Bu Gece Yine Değişiyor! İndirim Serisi Devam Ediyor! Fiyatlar 10 Ay Öncesine Geriledi! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 9 Aralık 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Aralık ayından bu yana iniş trendine giren brent tipi petrolün varil fiyatı, bir ay içerisinde 100 dolar bandından hem de 76 dolar bandını geriledi. 20 dolarlık aralıkta bir iniş yakalayan brent tipi petrolün varil fiyatı gerçek fiyatına doğru geriliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan indirimler nedeniyle bir çok sektörde indirimlerin gelmesi bekleniyor. İşte Akaryakıt fiyatlarında ki son gelişmeler...
Brent tipi petrolün varil fiyatında başlayan aşağı yönlü hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını aşağıya çekmeye başladı. 76 dolar bandına kadar yaklaşmış olan brent tipi petrolün varil fiyatındaki ani düşüşle birlikte yeniden sektörde hareketlilik görüldü. Öte yandan sürücülerin beklediği indirim müjdesi az önce geldi! Peki, akaryakıta indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Aralık Kasım 2022 Cuma benzin, LPG ve motorin fiyatları…
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09 Ara 2022 - 20:19 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.