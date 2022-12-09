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09 Ara 2022 - 20:19

Benzin Fiyatları Bu Gece Yine Değişiyor! İndirim Serisi Devam Ediyor! Fiyatlar 10 Ay Öncesine Geriledi! Herkes Benzinliklere Koşuyor! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 9 Aralık 2022 Akaryakıt Fiyatları!

Aralık ayından bu yana iniş trendine giren brent tipi petrolün varil fiyatı, bir ay içerisinde 100 dolar bandından hem de 76 dolar bandını geriledi. 20 dolarlık aralıkta bir iniş yakalayan brent tipi petrolün varil fiyatı gerçek fiyatına doğru geriliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan indirimler nedeniyle bir çok sektörde indirimlerin gelmesi bekleniyor. İşte Akaryakıt fiyatlarında ki son gelişmeler...