- 10 Ara 2022 - 09:46 G: 10 Ara 2022 - 09:51

Altını ve Doları Olanlara Krize Sokacak Haber! 2023 Yılında Sakın Bunu Yapmayın… 10 Aralık Altın Fiyatları Ortalığı Karıştırdı!

Altını ve doları olanlara krize sokacak bir haber geldi. 2023 yılına girilmesine günler kala gelen bu haber, 10 Aralık altın fiyatları hakkında araştırma yapanların ağzının açık kalmasına neden oldu. Görenlerin dikkatini üzerine çeken altın ve dolar kuru haberi, dengeleri alt üst etti. Peki, güncel dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolar kurunun ve ONS altının yükselmesiyle birlikte altın fiyatları giderek arttı. ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumundan hemen sonra hareketlilik yaşanmıştı. Son 5 haftada %10’dan fazla yükselen altın, ne kadar kıymetli bir metal olduğunu bir kez daha gösterdi. ONS altındaki paralel yükselişle değerine değer kazan gram altın, günü resmen 1.072 olarak sonlandırdı. Uzun bir aradan sonra yeniden yükseliş yaşayan altın, dikkatleri üzerine çekti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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10 Ara 2022 - 09:46 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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