Altını ve Doları Olanlara Krize Sokacak Uyarı! 2023 Yılında Sakın Bunu Yapmayın… 10 Aralık Altın Fiyatları Ortalığı Karıştırdı!
Altını ve doları olanlara krize sokacak bir haber geldi. 2023 yılına girilmesine günler kala gelen bu haber, 10 Aralık altın fiyatları hakkında araştırma yapanların ağzının açık kalmasına neden oldu. Görenlerin dikkatini üzerine çeken altın ve dolar kuru haberi, dengeleri alt üst etti. Peki, güncel dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?
Dolar kurunun ve ONS altının yükselmesiyle birlikte altın fiyatları giderek arttı. ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumundan hemen sonra hareketlilik yaşanmıştı. Son 5 haftada %10’dan fazla yükselen altın, ne kadar kıymetli bir metal olduğunu bir kez daha gösterdi. ONS altındaki paralel yükselişle değerine değer kazan gram altın, günü resmen 1.072 olarak sonlandırdı. Uzun bir aradan sonra yeniden yükseliş yaşayan altın, dikkatleri üzerine çekti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.