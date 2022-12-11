Altını ve Doları Olanlara Krize Sokacak Uyarı! 2023 Yılında Sakın Bunu Yapmayın… 10 Aralık Altın Fiyatları Ortalığı Karıştırdı!

Dolar kurunun ve ONS altının yükselmesiyle birlikte altın fiyatları giderek arttı. ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumundan hemen sonra hareketlilik yaşanmıştı. Son 5 haftada %10’dan fazla yükselen altın, ne kadar kıymetli bir metal olduğunu bir kez daha gösterdi. ONS altındaki paralel yükselişle değerine değer kazan gram altın, günü resmen 1.072 olarak sonlandırdı. Uzun bir aradan sonra yeniden yükseliş yaşayan altın, dikkatleri üzerine çekti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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