- 10 Ara 2022 - 22:46

49'luk Songül Karlı’nın O Pozları İlk Kez Paylaşıldı! Göbek Deliğine Kadar Dekolte Şok Etti! Sosyal Medya O Görüntülerle Sallandı!

Songül Karlı, yaşına başına bakmadan giydiği dekolteli kıyafetle bir fotoğraf çekildi. Fotoğrafıyla yürekleri hoplattı. Dekoltelerin kraliçesi yaptı yapacağını ve herkesin aklını başından aldı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenlerin içini yakan sanatçıdan gelen bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan konularından birisi oldu. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşımda dikkat çeken ayrıntı neydi?

Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiren Songül Karlı; yarı yaşındaki genç kızlara taş çıkaran fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri her daim üzerinde tutmaya devam ediyor. Görenlerin aklını başından alan paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı Karlı, sosyal medya ve magazin gündeminden de bir an olsun düşmüyor. Her görenin dönüp bir daha baktığı bir fotoğrafı da takipçilerinin beğenisine sunan Karlı’dan gelen son paylaşımı sizin için mercek altına aldık. Peki, herkesin aklını yerinden oynatan o paylaşım neydi?

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10 Ara 2022 - 22:46 Ankara- Yaşam

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49'luk Songül Karlı’nın O Pozları İlk Kez Paylaşıldı! Göbek Deliğine Kadar Dekolte Şok Etti! Sosyal Medya O Görüntülerle Sallandı! mask
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