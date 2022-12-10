49'luk Songül Karlı’nın O Pozları İlk Kez Paylaşıldı! Göbek Deliğine Kadar Dekolte Şok Etti! Sosyal Medya O Görüntülerle Sallandı!
Songül Karlı, yaşına başına bakmadan giydiği dekolteli kıyafetle bir fotoğraf çekildi. Fotoğrafıyla yürekleri hoplattı. Dekoltelerin kraliçesi yaptı yapacağını ve herkesin aklını başından aldı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle görenlerin içini yakan sanatçıdan gelen bu paylaşım, kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin de en çok konuşulan konularından birisi oldu. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren o paylaşımda dikkat çeken ayrıntı neydi?
Yıllardır hem ekranlarda hem de sahnelerde fırtınalar estiren Songül Karlı; yarı yaşındaki genç kızlara taş çıkaran fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri her daim üzerinde tutmaya devam ediyor. Görenlerin aklını başından alan paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ünlü sanatçı Karlı, sosyal medya ve magazin gündeminden de bir an olsun düşmüyor. Her görenin dönüp bir daha baktığı bir fotoğrafı da takipçilerinin beğenisine sunan Karlı’dan gelen son paylaşımı sizin için mercek altına aldık. Peki, herkesin aklını yerinden oynatan o paylaşım neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.