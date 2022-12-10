- 10 Ara 2022 - 10:26 G: 10 Ara 2022 - 10:44

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Nursema, Babasını Devirdi Geçti! Öyle Bir Kişiyle Evlenecek Ki… “Yazıklar Olsun!” Neler Oldu Neler…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih’in kardeşi Nursema babasını devirip geçti! Evlenmeye karar verdiği isim tepki toplarken sosyal medya ve magazin gündemi de birbirine girdi. Peki, neler oluyor?

Reytinglerin altını üstüne getiren, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de alınan yen bir karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...

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10 Ara 2022 - 10:26 Ankara- Yaşam

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