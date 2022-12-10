Hangi Burç Kolay Evlenir? Karşısına Çıkan İlk Kişiyle Nikah Kıyacaklar! İşte Oldu Bittiye Getirecek Olan Burçlar…
Evlilik kurumu, herkes için ideal olan olmayabilir. Ancak toplum için ideal olan olduğu kesin! Bu nedenle pek çok insan ilişkilerini resmileştirmek için nikah masasına oturmayı canı gönülden istemiyor. Toplum nezdinde düzenli bir ilişki olduğunu kanıtlamak için kıyılan nikahlar, pek çok evliliğin temelden yanlış başlamasına neden oluyor. İşte kolay evlenecek burçlar ve detayları...
Evlilik kurumu, herkes için ideal olan olmayabilir. Ancak toplum için ideal olan olduğu kesin! Bu nedenle pek çok insan ilişkilerini resmileştirmek için nikah masasına oturmayı canı gönülden istemiyor. Toplum nezdinde düzenli bir ilişki olduğunu kanıtlamak için kıyılan nikahlar, pek çok evliliğin temelden yanlış başlamasına neden oluyor. Ancak bazı insanlar var ki, onlar gerçekten evlenmek için dünyaya gelmiş bulunuyor. Elbette bu insanların burçları evlenme isteği konusunda son derece belirleyici oluyor! Peki, hangi burç kolay evlenir? Karşısına çıkan ilk kişiyle nikah kıyma potansiyeli hangi burçlarda var? İşte oldu bittiye getirecek olan burçlar…
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10 Ara 2022 - 10:41 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.