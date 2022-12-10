- 10 Ara 2022 - 10:53 G: 10 Ara 2022 - 10:56

Uzak Durulması Gereken Burçlar! Aman, Başları Beladan Eksik Olmuyor! İşte Kötünün de Kötüsü Olan Burçlar…

Her burcun sahip olduğu aura, diğeriyle aynı olmuyor. Bu bağlamda bazı burçlar yönetici gezegenlerinin de etkisiyle doğuştan şanslı olarak her zaman bir çıkış yolu bulmayı başarırken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise ne yaparlarsa yapsınlar başlarını bir türlü beladan kurtaramıyor. Sizde bu özelliklerle birlikte uzak durulması gereken burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burcun sahip olduğu aura, diğeriyle aynı olmuyor. Bu bağlamda bazı burçlar yönetici gezegenlerinin de etkisiyle doğuştan şanslı olarak her zaman bir çıkış yolu bulmayı başarırken; bazı burçlara sahip olan insanlar ise ne yaparlarsa yapsınlar başlarını bir türlü beladan kurtaramıyor. Hal böyle olunca başları beladan eksik olmayan burçlara sahip olan kişiler ile kendi sağlığınız açısından biraz uzak durmakta fayda bulunuyor! Peki, uzak durulması gereken burçlar hangileridir? Başları beladan eksik olmayan burçlar hangileridir? İşte kötünün de kötüsü olan burçlar…

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10 Ara 2022 - 10:53 - Burç Haberleri

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