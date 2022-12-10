Çöp Adam Dizisinden Ortalığı Yakıp Yıkacak Karar! Yapımcılar Kara Kara Düşünüyor, Geri Dönüş Yok! Erken Final Kararı Çıkabilir…
STAR TV ekranlarının yeni fenomen dizisi Çöp Adam’dan ortalığı katıp karıştıracak yeni bir haber geldi. Yapımcıların kara kara finalini düşünmeye başladığı Çöp Adam dizisi için geri dönüşse bu saatten sonra çok mümkün gözükmüyor. Erken final kararının alınacağı konuşulan Çöp Adam dizisi, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Çöp Adam dizisinin son bölümü yine büyük kriz çıkarmıştı. İlk bölümde yayınlanan küvet sahnesinden sonra son bölümde ise hizmetçi kızın üzerini çıkarken izlenmesi tepkilere neden olmuştu. Peki, Çöp Adam dizisinde kriz çıkaran olay ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.