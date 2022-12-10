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10 Ara 2022 - 10:57

Çöp Adam Dizisinden Ortalığı Yakıp Yıkacak Karar! Yapımcılar Kara Kara Düşünüyor, Geri Dönüş Yok! Erken Final Kararı Çıkabilir…

STAR TV ekranlarının yeni fenomen dizisi Çöp Adam’dan ortalığı katıp karıştıracak yeni bir haber geldi. Yapımcıların kara kara finalini düşünmeye başladığı Çöp Adam dizisi için geri dönüşse bu saatten sonra çok mümkün gözükmüyor. Erken final kararının alınacağı konuşulan Çöp Adam dizisi, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…