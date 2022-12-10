İş Arayan Vatandaşlara Yüzleri Güldüren Haber! Tam Tamına 2.000 Kişi “Şak” Diye Memur Olacak! Yüksek Maaş Garanti…
İşsizliğin artması ve çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüye gitmesi nedeniyle vatandaşlar da daha çok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya yönelik hevesli olmaya başladı. Bu sene her zamankinden daha sık personel alımı gerçekleştirmiş olan kamu kurum ve kuruşları 2023 yılında yapılacak olan personel alımlarına ilişkin de çalışmalarına başladı. İşte memur olmanın yolunu açan o haberle ilgili detaylar...
İşsizliğin artması ve çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüye gitmesi nedeniyle vatandaşlar da daha çok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya yönelik hevesli olmaya başladı. Bu sene her zamankinden daha sık personel alımı gerçekleştirmiş olan kamu kurum ve kuruşları 2023 yılında yapılacak olan personel alımlarına ilişkin de çalışmalarına başladı. Öte yandan ilk alım haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kaç personel alınacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım ilanına nasıl başvuru yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte, detaylar…
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10 Ara 2022 - 16:07 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.