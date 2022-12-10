- 10 Ara 2022 - 16:07 G: 10 Ara 2022 - 16:09

İş Arayan Vatandaşlara Yüzleri Güldüren Haber! Tam Tamına 2.000 Kişi “Şak” Diye Memur Olacak! Yüksek Maaş Garanti…

İşsizliğin artması ve çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüye gitmesi nedeniyle vatandaşlar da daha çok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya yönelik hevesli olmaya başladı. Bu sene her zamankinden daha sık personel alımı gerçekleştirmiş olan kamu kurum ve kuruşları 2023 yılında yapılacak olan personel alımlarına ilişkin de çalışmalarına başladı. İşte memur olmanın yolunu açan o haberle ilgili detaylar...

İşsizliğin artması ve çalışma şartlarının her geçen gün daha da kötüye gitmesi nedeniyle vatandaşlar da daha çok kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya yönelik hevesli olmaya başladı. Bu sene her zamankinden daha sık personel alımı gerçekleştirmiş olan kamu kurum ve kuruşları 2023 yılında yapılacak olan personel alımlarına ilişkin de çalışmalarına başladı. Öte yandan ilk alım haberi Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan geldi. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na kaç personel alınacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım ilanına nasıl başvuru yapılır? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alım şartları neler? İşte, detaylar…

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10 Ara 2022 - 16:07 - Gündem

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