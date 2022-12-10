Dilan Çiçek Deniz’in Eski Nişanlısı Pişmanlıktan Çıldırıyor! Kafasını Duvarlara Vurmadığı Kaldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…

Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olmasının yanı sıra özel yaşamıyla da çokça konuşulan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda İzlandalı yönetmen sevgilisinden ayrılmış ve evliliğin kıyısından dönmüştü. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson’un Dilan Çiçek Deniz için yaptırdığı dövmeyi sildireceğine ilişkin haberler de bu ayrılık haberinden sonra gündeme geldi. Öte yandan Thor Saevearsson, dövmeyle ilgili kararını verdi! Peki, Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saeversson neden ayrıldı? Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz dövmesini sildirecek mi? İşte, detaylar…

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