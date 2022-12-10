Dilan Çiçek Deniz’in Eski Nişanlısı Pişmanlıktan Çıldırıyor! Kafasını Duvarlara Vurmadığı Kaldı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki…
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olmasının yanı sıra özel yaşamıyla da çokça konuşulan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda İzlandalı yönetmen sevgilisinden ayrılmış ve evliliğin kıyısından dönmüştü. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson’un Dilan Çiçek Deniz için yaptırdığı dövmeyi sildireceğine ilişkin haberler ve detaylar haberimizde...
Ekranların beğeni toplayan isimlerinden biri olmasının yanı sıra özel yaşamıyla da çokça konuşulan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz haftalarda İzlandalı yönetmen sevgilisinden ayrılmış ve evliliğin kıyısından dönmüştü. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson’un Dilan Çiçek Deniz için yaptırdığı dövmeyi sildireceğine ilişkin haberler de bu ayrılık haberinden sonra gündeme geldi. Öte yandan Thor Saevearsson, dövmeyle ilgili kararını verdi! Peki, Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saeversson neden ayrıldı? Thor Saevarsson, Dilan Çiçek Deniz dövmesini sildirecek mi? İşte, detaylar…
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10 Ara 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.