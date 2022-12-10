Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i İlk Kez Sessizliğini Bozdu! Herkes Başka Sanıyordu Ama Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Şimdilerde yeni projeleri ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden aldığı ayrılık kararı ile bu senenin başında herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Tam 16 yıl sonra gelen ayrılık kararıyla seyircisini bir hayli şaşırtan Şevket Çoruh’tan aylar sonra konuya ilişkin açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Şimdilerde yeni projeleri ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden aldığı ayrılık kararı ile bu senenin başında herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Tam 16 yıl sonra gelen ayrılık kararıyla seyircisini bir hayli şaşırtan Şevket Çoruh’tan aylar sonra konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisine geri dönecek mi? İşte, detaylar…
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10 Ara 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.