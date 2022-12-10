Arka Sokaklar’ın Mesut Komiser’i İlk Kez Sessizliğini Bozdu! Herkes Başka Sanıyordu Ama Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Şimdilerde yeni projeleri ile seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden aldığı ayrılık kararı ile bu senenin başında herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Tam 16 yıl sonra gelen ayrılık kararıyla seyircisini bir hayli şaşırtan Şevket Çoruh’tan aylar sonra konuya ilişkin açıklamalar geldi. Peki, Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisine geri dönecek mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...