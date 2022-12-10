10 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Çakıldı! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Beklenen Haber Geldi…
Son zamanların en düşük seviyesinden işlem gören brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki son durum, bu haftanın işleminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıktı. Bir kez daha değer kaybettiği görülen brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motorine bir indirim getirip getirmeyeceği ise, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı. İşte detaylar...
Son zamanların en düşük seviyesinden işlem gören brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki son durum, bu haftanın işleminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıktı. Bir kez daha değer kaybettiği görülen brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motorine bir indirim getirip getirmeyeceği ise, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim, zam gelecek mi? İşte, 10 Aralık 2022 benzin, LPG ve motorin fiyatları…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 Ara 2022 - 16:07 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.