- 13 Ara 2022 - 22:27

14 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Çakıldı! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolu! Akaryakıta Beklenen Haber Geldi…

Son zamanların en düşük seviyesinden işlem gören brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki son durum, bu haftanın işleminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıktı. Bir kez daha değer kaybettiği görülen brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motorine bir indirim getirip getirmeyeceği ise, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı. İşte detaylar...

Son zamanların en düşük seviyesinden işlem gören brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki son durum, bu haftanın işleminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıktı. Bir kez daha değer kaybettiği görülen brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motorine bir indirim getirip getirmeyeceği ise, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim, zam gelecek mi? İşte, 14 Aralık 2022 benzin, LPG ve motorin fiyatları…

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13 Ara 2022 - 22:27 - Gündem

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