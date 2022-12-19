- 19 Ara 2022 - 16:05 G: 19 Ara 2022 - 16:06

19 Aralık Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları SALI Günü Düşüyor! Benzin İstasyonları Ağzına Kadar Dolacak! Akaryakıta Beklenen İndirim Haberi Geldi…

Son zamanların en düşük seviyesinden işlem gören brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki son durum, bu haftanın işleminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıktı. Bir kez daha değer kaybettiği görülen brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motorine bir indirim getirip getirmeyeceği ise, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı. İşte detaylar...

Son zamanların en düşük seviyesinden işlem gören brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki son durum, bu haftanın işleminin sona ermesiyle birlikte ortaya çıktı. Bir kez daha değer kaybettiği görülen brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki düşüşün benzin ve motorine bir indirim getirip getirmeyeceği ise, vatandaşların en çok merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı.

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim, zam gelecek mi? İşte, 19 Aralık 2022 benzin, LPG ve motorin fiyatları…

Benzin ve motorine indirim geliyor! 20 Aralık 2022 İndirim....

Akaryakıtta üst üste gelen zamlardan şikayetçi olan sürücülere, bu kez sevindirici haber geldi. 20 Aralık Salı günü itibariyle akaryakıt grubundan benzine 61 kuruş, motorine ise 77 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin ve motorine ayrı ayrı indirim geliyor. 19 Aralık Pazartesi'yi 20 Aralık Salı'ya bağlayan gece yarısıdnan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 61 kuruş, motorinde ise 77 kuruşluk indirim bekleniyor.

Şu anda motorinin ortalama litre fiyatı 22,75 liradan, benzinin litresi ise ortalama 18,51 TL'den satılıyor.

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19 Ara 2022 - 16:05 - Gündem

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