Ebru Şallı’nın Oğlu İki Dirhem Bir Çekirdek! Genç Kızlar Çığlık Çığlığa Kaldı! “Sizin Eve Bir Gelin Lazım!” Bakanlar Şok Oldu…
Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile ilgili iddialar ile sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, geçtiğimiz gün bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaptığı paylaşım ile pek çok sosyal medya kullanıcısının beğenisini üzerine toparlayan Ebru Şallı’nın fotoğrafta yer alan oğlu Beren Tan’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. İşte Beren Tan ile ilgili merak edilen son detaylar...
Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile ilgili iddialar ile sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, geçtiğimiz gün bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaptığı paylaşım ile pek çok sosyal medya kullanıcısının beğenisini üzerine toparlayan Ebru Şallı’nın fotoğrafta yer alan oğlu Beren Tan’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan Beren Tan’a gelen yorumlar da bir hayli ilgi çekiciydi. Peki, Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan kaç yaşında? Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan’ın son hali nasıl? Beren Tan’ın babası kim? İşte, detaylar…
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10 Ara 2022 - 16:08 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.