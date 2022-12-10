Ebru Şallı’nın Oğlu İki Dirhem Bir Çekirdek! Genç Kızlar Çığlık Çığlığa Kaldı! “Sizin Eve Bir Gelin Lazım!” Bakanlar Şok Oldu…

Son dönemlerde eşi Uğur Akkuş ile ilgili iddialar ile sıkça gündeme gelen isimlerden biri olan ünlü sunucu ve model Ebru Şallı, geçtiğimiz gün bir paylaşım gerçekleştirdi. Yaptığı paylaşım ile pek çok sosyal medya kullanıcısının beğenisini üzerine toparlayan Ebru Şallı’nın fotoğrafta yer alan oğlu Beren Tan’ın son hali görenleri bir hayli şaşırttı. Öte yandan Beren Tan’a gelen yorumlar da bir hayli ilgi çekiciydi. Peki, Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan kaç yaşında? Ebru Şallı’nın oğlu Beren Tan’ın son hali nasıl? Beren Tan’ın babası kim? İşte, detaylar…

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