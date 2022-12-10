O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Konukları Belli Oldu! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Kanlı Bıçaklı Olmuştu…
Tv8 ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı için çalışmalar başladı. Konukları tek tek belli olan yarışmaya gelecek olan isimler herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın kanlı bıçaklı olduğu isme davet göndermesi, reytingleri salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği O Ses Türkiye’nin bu yıl ekranlarda olmayacağı ortaya çıkmıştı. Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Beyaz tarafından sunulan O Ses Türkiye’nin yeni sezonu heyecanla beklenirken gelen haber yıkmıştı. Yarışmanın yılbaşı bölümü için jüri üyeleri belli olunca şimdide konuklar belli olmaya başladı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.