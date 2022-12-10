Anasayfa/

Foto Galeri/

10 Ara 2022 - 16:08

O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Konukları Belli Oldu! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir İsim Geliyor Ki… Acun Ilıcalı Kanlı Bıçaklı Olmuştu…

Tv8 ekranlarının vazgeçilmez programlarından biri olan O Ses Türkiye’nin Yılbaşı için çalışmalar başladı. Konukları tek tek belli olan yarışmaya gelecek olan isimler herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın kanlı bıçaklı olduğu isme davet göndermesi, reytingleri salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…