- 10 Ara 2022 - 16:08 G: 10 Ara 2022 - 16:10

Müge Anlı’nın Başının Belasıydı! Zeynep Ergül’ün Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Özlü Sözleriyle Ortalığı Sallıyordu…

Ekranların fenomen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının hafızalara kazınmış konuklarından biri olan Zeynep Ergül, kuşkusuz konuyla alakasız olarak söylediği ilginç atasözleri ile herkesin tanıdığı isimler arasındaki yerini aldı. İşte Müge Anlı cephesinden son gelişmeler...

Ekranların fenomen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının hafızalara kazınmış konuklarından biri olan Zeynep Ergül, kuşkusuz konuyla alakasız olarak söylediği ilginç atasözleri ile herkesin tanıdığı isimler arasındaki yerini aldı. Kaldığı hapishaneden tahliye edildiği öğrenilen Zeynep Ergül, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir TikTok canlı yayını yapan Zeynep Ergül’ün son hali görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Müge Anlı’da yakalanan Zeynep Ergül’ün son hali nasıl? Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor? Zeynep Ergül ne kadar ceza aldı, tahliye oldu mu? İşte, detaylar…

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10 Ara 2022 - 16:08 - Müge Anlı Haberleri

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