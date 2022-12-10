Müge Anlı’nın Başının Belasıydı! Zeynep Ergül’ün Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! Özlü Sözleriyle Ortalığı Sallıyordu…
Ekranların fenomen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının hafızalara kazınmış konuklarından biri olan Zeynep Ergül, kuşkusuz konuyla alakasız olarak söylediği ilginç atasözleri ile herkesin tanıdığı isimler arasındaki yerini aldı. İşte Müge Anlı cephesinden son gelişmeler...
Ekranların fenomen gündüz kuşağı yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının hafızalara kazınmış konuklarından biri olan Zeynep Ergül, kuşkusuz konuyla alakasız olarak söylediği ilginç atasözleri ile herkesin tanıdığı isimler arasındaki yerini aldı. Kaldığı hapishaneden tahliye edildiği öğrenilen Zeynep Ergül, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir TikTok canlı yayını yapan Zeynep Ergül’ün son hali görenleri bir hayli şaşırttı! Peki, Müge Anlı’da yakalanan Zeynep Ergül’ün son hali nasıl? Zeynep Ergül şimdi ne yapıyor? Zeynep Ergül ne kadar ceza aldı, tahliye oldu mu? İşte, detaylar…
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10 Ara 2022 - 16:08 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.