Hande Erçel Külotlu Çorabıyla Fizik Şov Yaptı! 85 Milyonun Bu Hikayede Yanan Kalbi Oldu… “Resmen Hatun Ateş Ediyor!”
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra herhangi bir dizide rol almayan Hande Erçel, sosyal medya kareleriyle nefesleri kesti. Külotlu bir çorap giyerek vermiş olduğu pozlarla nefes kesen Hande Erçel, 85 milyonun bu hikayede kalbinin yanmasına neden oldu. Sevenlerinden “Hatun resmen ateş ediyor” yorumlarını alan Hande Erçel, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Güzelliğiyle ve duruşuyla dünya markası haline gelen ve her bir ülkeden takipçi kazanan Hande Erçel, hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyordu. Disney Plus’la anlaşmalar yapan ve yazın ekranlara gelecek olan bir dizi için çalışmalara yakın zamanda başlayacağı bilinen Hande Erçel’in denizkızına hayat vereceği iddia edilmişti. Bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel’in sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.