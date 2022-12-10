Hande Erçel Külotlu Çorabıyla Fizik Şov Yaptı! 85 Milyonun Bu Hikayede Yanan Kalbi Oldu… “Resmen Hatun Ateş Ediyor!”

Güzelliğiyle ve duruşuyla dünya markası haline gelen ve her bir ülkeden takipçi kazanan Hande Erçel, hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyordu. Disney Plus’la anlaşmalar yapan ve yazın ekranlara gelecek olan bir dizi için çalışmalara yakın zamanda başlayacağı bilinen Hande Erçel’in denizkızına hayat vereceği iddia edilmişti. Bir bakanın bir daha baktığı Hande Erçel’in sosyal medya kareleri nefesleri kesti. İşte merak edilenler…

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