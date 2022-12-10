Merve Boluğur ve Mert Aydın Cephesinden Skandal Gelişme! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor!
Bir süre aşk yaşadıktan sonra nikah masasına oturmaları ile dikkat çeken Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın evliliği kısa sürmüş ve tam 53 gün sonra mahkemede sonlanmıştı. Birbirlerine sosyal medya ve basın üzerinden göndermelerde bulunmaları ile dikkat çeken Merve Boluğur ve Mert Aydın dün birlikte görüntülendi. İşte son detaylar...
Bir süre aşk yaşadıktan sonra nikah masasına oturmaları ile dikkat çeken Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın evliliği kısa sürmüş ve tam 53 gün sonra mahkemede sonlanmıştı. Birbirlerine sosyal medya ve basın üzerinden göndermelerde bulunmaları ile dikkat çeken Merve Boluğur ve Mert Aydın dün birlikte görüntülendi. Bu yeni gelişme Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin barıştığını akıllara getirdi. Peki, Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden bir araya geldi? Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında neler oluyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
10 Ara 2022 - 16:13 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.