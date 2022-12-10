Merve Boluğur ve Mert Aydın Cephesinden Skandal Gelişme! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kalıyor!

Bir süre aşk yaşadıktan sonra nikah masasına oturmaları ile dikkat çeken Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın evliliği kısa sürmüş ve tam 53 gün sonra mahkemede sonlanmıştı. Birbirlerine sosyal medya ve basın üzerinden göndermelerde bulunmaları ile dikkat çeken Merve Boluğur ve Mert Aydın dün birlikte görüntülendi. Bu yeni gelişme Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin barıştığını akıllara getirdi. Peki, Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden bir araya geldi? Merve Boluğur ve Mert Aydın arasında neler oluyor? İşte, detaylar…

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