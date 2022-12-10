Kızılcık Şerbeti Dizisinin Ömer’i Eşiyle Herkesi Mosmor Etti! Meğer 15 Yıldır Aynı Yastığa Baş Koyuyorlarmış… “Ne Ara Evlendin!”
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile seyircisinin gönlünde taht kurmaya başlamış olan ünlü oyuncu Barış Kılıç’ın evli olduğu ortaya çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Kılıç’ın eşini görenler gözlerine inanamadı. İşte detaylar...
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile seyircisinin gönlünde taht kurmaya başlamış olan ünlü oyuncu Barış Kılıç’ın evli olduğu ortaya çıktı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Barış Kılıç’ın eşini görenler gözlerine inanamadı. Tam 15 yıldır evli olduğu öğrenilen Barış Kılıç’ın eşi ile tanışma hikayesi de herkesi şaşırttı! Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin Ömer’i Barış Kılıç evli mi, eşi kim? Barış Kılıç’ın eşi Ayşegül Özay kimdir? Barış Kılıç ile Ayşegül Özay ne zaman, nasıl tanıştı? İşte, detaylar…
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10 Ara 2022 - 16:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.