Camdaki Kız Nalan’ı Artık Bambaşka Birisi! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki… “Seda Sayan 2 Oldu!” Milyonlarca Kişi İkiye Ayrıldı!
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından sadece bir tanesi Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, resmen bambaşka birisi oldu. Şok bir imaj değişimine giden Burcu Biricik’e sevenleri ise “Seda Sayan 2 olmuşsun” diyerek tepkisini gösterdi. Milyonlarca kişinin ikiye ayrılmasına neden olan Burcu Biricik, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlanıyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız’da senaryo giderek artıyordu. Dizinin son bölümünde Nalan ve Hayri’nin aşk yaşadığı bariz bir biçimde ortaya çıkmıştı. Yeni bölüm heyecanla beklenirken Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’in değişimi şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.