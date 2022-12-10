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10 Ara 2022 - 20:20

Camdaki Kız Nalan’ı Artık Bambaşka Birisi! Öyle Bir İmaj Değiştirdi Ki… “Seda Sayan 2 Oldu!” Milyonlarca Kişi İkiye Ayrıldı!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından sadece bir tanesi Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, resmen bambaşka birisi oldu. Şok bir imaj değişimine giden Burcu Biricik’e sevenleri ise “Seda Sayan 2 olmuşsun” diyerek tepkisini gösterdi. Milyonlarca kişinin ikiye ayrılmasına neden olan Burcu Biricik, gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…