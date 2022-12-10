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10 Ara 2022 - 20:20

Gönül Dağı Yapımcısı Asuman’ın Üzerini Karaladı! “Artık Yoksun!” Dedi, Ne Olduysa O Arada Oldu! “Güle Güle Hazal!” Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda büyük bomba patladı. Yapımcının Asuman karakterinin üzerini kesin olarak çizdiği gündeme bomba gibi düştü. “Artık yoksun” diyen yapımcı, ara verilince herkesi şok içerisinde bırakacak bir karara imzasını attı. İşte hayranlarının “Güle güle Hazal” dediği o karar…