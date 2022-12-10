Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Pislikleri Boğazına Durdu! Türkan Şimdi Terk Etmezse Bir Daha Hiç Gidemez! Kartal Hikaye Oldu…

İclal Aydın’ın çok okunan eserlerinden biri olan Üç Kız Kardeş kitabından uyarlama bir biçimde ekranlara gelen Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinin derin bir hikayeye sahip olmasından dolayı reytingleri resmen üst seviyeye gelmişti. Muhteşem bir hikayesi ve kadrosu bulunan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer’in yaptıkları artık seyirciyi çıldırtıyordu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde Somer bu kez ne yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!