- 10 Ara 2022 - 20:20 G: 10 Ara 2022 - 20:22

Üç Kız Kardeş Dizisinde Somer’in Pislikleri Boğazına Durdu! Türkan Şimdi Terk Etmezse Bir Daha Hiç Gidemez! Kartal Hikaye Oldu…

Kanal D ekranlarının çok izlenen dizilerinden olan Üç Kız Kardeş’de bulunan Somer’in pislikleri artık resmen boğazını bile aştı gitti! Türkan’ın Somer’i terk etmesini isteyen seyirciler ise bu olaydan sonra Türkan’ın terk etmezse bir daha hiç terk etmeyeceğini dile getirdi. Türkan’ın büyük aşkı Kartal’ın dizide tamamen karalandığı ise gözlerden kaçmadı. Peki, neler oluyor?

İclal Aydın’ın çok okunan eserlerinden biri olan Üç Kız Kardeş kitabından uyarlama bir biçimde ekranlara gelen Üç Kız Kardeş, ilk bölümlerinin derin bir hikayeye sahip olmasından dolayı reytingleri resmen üst seviyeye gelmişti. Muhteşem bir hikayesi ve kadrosu bulunan Üç Kız Kardeş dizisinde Somer’in yaptıkları artık seyirciyi çıldırtıyordu. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde Somer bu kez ne yaptı?

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10 Ara 2022 - 20:20 Ankara- Yaşam

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