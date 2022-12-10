Survivor Sude Burcu’ya Bir Haller Oldu! Kimse Tanıyamıyor; Nişan Yaptıktan Sonra… “Mert Öcal Göresin Bu Hallerini!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da ilk kez 2019 yılında bulunan Sude Burcu, dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken ve bambaşka bir hayata erişen Sude Burcu, Survivor 2022 sezonunda bulunmuştu. Yarışmaya sevgilisi Mert Öcal’la katılan Sude Burcu, yarışmanın başlarında yasak aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti. Her ne olursa olsun Mert Öcal’ın ellerini tutan Sude Burcu, en son sevgilisiyle nişan yapmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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