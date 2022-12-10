Survivor Sude Burcu’ya Bir Haller Oldu! Kimse Tanıyamıyor; Nişan Yaptıktan Sonra… “Mert Öcal Göresin Bu Hallerini!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl bulunan Sude Burcu’nun büyük bir değişim yaşadığı görüldü. Kimsenin tanıyamadığı Sude Burcu, nişan yaptıktan adeta açıldı saçıldı. Sevenlerinden “Mert Öcal bu hallerini görmesin” yorumlarını alan Sude Burcu, herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’da ilk kez 2019 yılında bulunan Sude Burcu, dikkatleri üzerine çekmişti. Yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken ve bambaşka bir hayata erişen Sude Burcu, Survivor 2022 sezonunda bulunmuştu. Yarışmaya sevgilisi Mert Öcal’la katılan Sude Burcu, yarışmanın başlarında yasak aşk dedikodularıyla gündeme gelmişti. Her ne olursa olsun Mert Öcal’ın ellerini tutan Sude Burcu, en son sevgilisiyle nişan yapmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.