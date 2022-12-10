- 10 Ara 2022 - 20:21 G: 10 Ara 2022 - 20:23

FOX TV Bir Dizisini Daha Kökten Bitirdi! Gözünün Yaşına Bile Bakmadı; Son Noktayı Koydu! Daha Yeni Başlamıştı Ama… “Yazıklar Olsun!”

FOX TV, bir dizinin daha kökten bitmesine neden oldu. Sezon başladığında muhteşem bir çıkış yakalayan kanal, beklediği performansı alamadı. Gözünün yaşına bile bakılmadan tek tek ekranlara veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Bir diziye daha son noktayı koyan FOX TV, daha yeni başlayan bir dizisini daha bitirme kararı alınca tepkiler büyüdükçe büyüdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Yasak Elma, Bir Küçük Peri Masalı, Tozluyaka gibi birbirinden başarılı dizilerin bulunduğu FOX TV, kitlesini büyütmek adına yeni dizi çalışmalarında bulunuyordu. Her bir diziye büyük umutlarla başlayan kanaldan kahreden bir haber daha geldi. Kanala geçen günlerde başlayan dizinin bir anda final kararı alması, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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10 Ara 2022 - 20:21 Ankara- Yaşam

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