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10 Ara 2022 - 23:58

FOX TV Bir Dizisini Daha Kökten Bitirdi! Seyircinin Göz Yaşına Bile Bakmadı! Final Kararı Aldı! Daha Yeni Başlamıştı Ama… “Yazıklar Olsun!”

FOX TV, bir dizinin daha kökten bitmesine neden oldu. Sezon başladığında muhteşem bir çıkış yakalayan kanal, beklediği performansı alamadı. Gözünün yaşına bile bakılmadan tek tek ekranlara veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. Bir diziye daha son noktayı koyan FOX TV, daha yeni başlayan bir dizisini daha bitirme kararı alınca tepkiler büyüdükçe büyüdü. İşte merak edilen tüm detaylar…