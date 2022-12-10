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10 Ara 2022 - 21:20

Şükran Ovalı İç Çamaşırsız Kareleriyle Yaktı Yıktı! “Pars Savcı İptal!” Karın Kasları 10 Metre Öteden Belli! Yorumlar Gırla…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan güzel isim Şükran Ovalı, Yargı dizisinden sonra sosyal medyayı da dağıttı. Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Yargı’da Derya Savcı karakterine hayat veren Şükran Ovalı, iç çamaşırsız pozlarıyla bir bakanı bir daha baktırdı. “Pars Savcı belli ki iptal” yorumlarını alan Şükran Ovalı’nın 10 metre öteden bile fark edilen kasları, başları döndürdü. İşte merak edilenler…